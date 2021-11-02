"Дія" спростила видачу ковід-сертифікатів [ Редактировать ]
Отримати ковід-сертифікат у "Дії" відтепер можна без цифрового підпису. Про нововведення розповіли в Мінцифри.
Аби згенерувати "перепустку свободи" через застосунок або інтернет-портал - власникам біометричних закордонних паспортів або ID-карток достатньо лише пройти ідентифікацію. А вже за кілька днів, пообіцяли в міністерстві, скористатися послугою зможуть і власники паспортів старого зразка.
Олексій Вискуб, перший заступник міністра цифрової трансформації України:
Ми прийняли рішення, що будемо відкривати такі офлайн точки консультування українців щодо отримання ковідних сертифікатів. Перші такі точки запрацювали ще кілька тижнів тому в аеропорті Бориспіль. Ми плануємо розгорнути такі точки підтримки "Дії" по всіх регіонах по всіх масових точках вакцинації.
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І головним стимулом для вакцинації, безумовно, став локдаун. Бо вже 15 українських областей "почервоніли"! А отже - там діють жорсткі обмеження.
В Украине частота неблагоприятных событий после иммунизации (НСПИ) от коронавируса составляет 0,1%.
Отныне, дети от 12 лет, которые получили по крайней мере одну вакцины от коронавируса, могут получить цифровой COVID-сертификат
Это место, где жителям страны будут помогать самостоятельно генерировать COVID-сертификаты
Насамперед звільняються від щеплення люди, у яких була анафілактична реакція на першу дозу. А також ті, хто має алергію на один із компонентів вакцини.