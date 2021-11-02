Згенерувати "перепустку свободи" можна через застосунок або інтернет-портал

Отримати ковід-сертифікат у "Дії" відтепер можна без цифрового підпису. Про нововведення розповіли в Мінцифри.

Аби згенерувати "перепустку свободи" через застосунок або інтернет-портал - власникам біометричних закордонних паспортів або ID-карток достатньо лише пройти ідентифікацію. А вже за кілька днів, пообіцяли в міністерстві, скористатися послугою зможуть і власники паспортів старого зразка.

Олексій Вискуб, перший заступник міністра цифрової трансформації України: