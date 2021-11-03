Нідерланди направили до Росії відповідний запит, однак його досі не задовольнили.

Допитати росіянина - командира 53-ї зенітної ракетної бригади Сергія Мучкаєва у справі збитого літака рейсу МН-17 - хоче суд у Нідерландах.

За версією обвинувачення, саме ЗРК "Бук", яким він керував, збив Боїнг. Для цього Нідерланди направили до Росії відповідний запит, однак його досі не задовольнили.

Нагадаю, авіакатастрофа рейсу MH-17 над окупованою частиною Донеччини сталася 17 липня 2014 року. На борту перебували 298 людей - усі загинули.