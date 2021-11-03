Суд у Нідерландах хоче допитати росіянина у справі МН-17 [ Редактировать ]
Допитати росіянина - командира 53-ї зенітної ракетної бригади Сергія Мучкаєва у справі збитого літака рейсу МН-17 - хоче суд у Нідерландах.
За версією обвинувачення, саме ЗРК "Бук", яким він керував, збив Боїнг. Для цього Нідерланди направили до Росії відповідний запит, однак його досі не задовольнили.
Нагадаю, авіакатастрофа рейсу MH-17 над окупованою частиною Донеччини сталася 17 липня 2014 року. На борту перебували 298 людей - усі загинули.
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Але про нарощування, як пишуть західні видання The Washington Post і Politico - не йдеться. У міністерстві нагадали, цьогоріч поблизу кордону України росіяни провели серію військових навчань.
Про це повідомила низка іноземних ЗМІ, а видання Politico оприлюднило відповідні знімки з повітря.
Результати своєї роботи представить слідчий суддя. Постраждалі сторони викладуть претензії. Також слово матимуть родичі загиблих.
Результати своєї роботи представить слідчий суддя, постраждалі сторони озвучать претензії, також слово матимуть рідні загиблих.
На Донеччині під артилерійським вогнем противника загинув наш військовий. Це сталося під час ворожої атаки на укріплення поблизу Гранітного.