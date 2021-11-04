Новую "прогрессивную" практику определения суммы залога исходя из размера квартир, принадлежащих друзьям и шапочным знакомым подозреваемого наверняка оценят в Европейском суде по правам человека. Об этом на своей странице в Facebook написал глава Союза адвокатов Тарас Ламах.

Так, суд отклонил ходатайство НАБУ о содержании управляющего делами Одесского исполкома Олега Брындака под стражей. В то же время, ему назначен залог в размере 40 миллионов гривен. Сам Олег Брындак в данный момент находится на изоляции, поскольку болеет коронавирусом и острым трахеобронхитом. По словам Ламаха, Брындаку определен абсолютно непосильный залог.

"Это несмотря на то, что подозреваемый НАБУ в различных вымышленных злодеяниях Олег Брындак исправно являлся в суд и на следственные действия, а в материалах дела есть данные о довольно скромном финансовом состоянии Брындака", - написал Тарас Ламах.

Он также подчеркнул, что кроме обращения в ЕСПЧ защита готовит аппеляцию на это решение.