Шведская группа ABBA в пятницу выпустила новый альбом Voyage, который стал первым за 40 лет после распада коллектива. Об этом сообщается на официальном сайте группы.

Альбом уже доступен для прослушивания на музыкальных интернет-сервисах, а также на CD-дисках и аудиокассетах.

В начале сентября группа ABBA на виртуальной пресс-конференции рассказала, что планирует выпуск альбома Voyage с 10 новыми песнями. Тогда же были официально представлены две песни с него "I Still Have Faith In You" и "Donʼt Shut Me Down".

Музыканты также объявили о шоу, которое будет проходить в Лондоне на концертной арене, рассчитанной на 3 тыс. зрителей. Шоу будет называться, как и альбом - Voyage. Вместе с четырьмя "аббатарами" - голограммами членов квартета - будут выступать 10 живых музыкантов. Первые концерты назначены на конец мая.

Квартет ABBA был создан в 1972 году Бьорном Ульвеусом, Бенни Андерссоном, Агнетой Фельтског и Анни-Фрид Лингстад. За 10 лет своего существования группа выпустила 8 альбомов, последний студийный альбом ABBA вышел в 1982 году, а неизданные треки выходили впоследствии в 1993 и 1994 годах.

Согласно информации британской вещательной корпорации BBC, в мире продано около 400 млн синглов и пластинок группы.

