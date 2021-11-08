Суд у Нідерландах хоче опитати Сергія Мучкаєва у справі літака рейсу МН17 [ Редактировать ]
Сьогодні у Нідерландах відбудеться чергове судове засідання у справі про збиття літака рейсу MH17. Слово матимуть родичі загиблих. Раніше планували, що 15-16 листопада з обвинувальним висновком виступить прокуратура. Проте цю дату змістили, бо суд таки хоче опитати як свідка Сергія Мучкаєва, який влітку 2014 року командував 53 зенітною ракетною бригадою, що базується в Курську. Крайньою датою для цього суд встановив десяте лютого 2022 року.
Нагадаю, малайзійський Боїнг рейсу MH17 був збитий в небі над окупованою Донецькою областю. Загинули всі 298 людей, що були на борту. Міжнародна слідча група встановила, що літак збила установка "Бук", яка належить 53-й бригаді з міста Курська в Російській Федерації.
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Слово матимуть родичі загиблих. Раніше планували, що 15-16 листопада з обвинувальним висновком виступить прокуратура.
Результати своєї роботи представить слідчий суддя. Постраждалі сторони викладуть претензії. Також слово матимуть родичі загиблих.
Результати своєї роботи представить слідчий суддя, постраждалі сторони озвучать претензії, також слово матимуть рідні загиблих.
За версією обвинувачення, саме ЗРК "Бук", яким він керував, збив Боїнг. Для цього Нідерланди направили до Росії відповідний запит, однак його досі не задовольнили.
Скандальная фотография была сделана летом 2020 года