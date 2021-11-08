Сьогодні у Нідерландах відбудеться чергове судове засідання у справі про збиття літака рейсу MH17. Слово матимуть родичі загиблих. Раніше планували, що 15-16 листопада з обвинувальним висновком виступить прокуратура. Проте цю дату змістили, бо суд таки хоче опитати як свідка Сергія Мучкаєва, який влітку 2014 року командував 53 зенітною ракетною бригадою, що базується в Курську. Крайньою датою для цього суд встановив десяте лютого 2022 року.

Нагадаю, малайзійський Боїнг рейсу MH17 був збитий в небі над окупованою Донецькою областю. Загинули всі 298 людей, що були на борту. Міжнародна слідча група встановила, що літак збила установка "Бук", яка належить 53-й бригаді з міста Курська в Російській Федерації.