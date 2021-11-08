В понедельник, 8 ноября, экс-президента Грузии и украинского гражданина Михаила Саакашвили перевели из исправительной колонии в тюремную больницу. Украина разочарована таким шагом грузинских властей. Об этом свидетельствует заявление Министерства иностранных дел Украины.

МИД Украины разочарован переводом гражданина Украины Михаила Саакашвили в пенитенциарное медицинское учреждение №18 в Глдани и отсутствием информирования об этом украинской стороны.

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Украинская сторона призвала грузинские власти перевезти Саакашвили в гражданскую больницу, которая бы имела все необходимые возможности для оказания экстренной помощи.

Сегодня во внешнеполитическое ведомство Грузии передана официальная нота МИД Украины по этому поводу. МИД и посольство Украины в Грузии продолжает держать ситуацию вокруг гражданина Украины Михаила Саакашвили на особом контроле.

МИД отметил, что дальнейшее пребывание Саакашвили в тюремной больнице может создать дополнительные риски и напряжение, которых можно избежать, если "руководствоваться гуманитарными соображениями".

Михаил Саакашвили в знак протеста против своего ареста объявил голодовку 1 октября. По словам его личного врача Николоза Кипиани, на 39-й день голодовки его состояние тяжелое, близкое к критическому.

Напомним, что 1 октября, задержали экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Позже у Саакашвили опровергли эту информацию. Но вскоре появилось видео задержания экс-президента. А вскоре в МИД Украины вызвали посла Грузии.

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