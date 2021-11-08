Пенитенциарная служба Грузии подтвердила, что Михаила Саакашвили вывезли из исправительной колонии. Его доставили в тюремную больницу. Об этом свидетельствует заявление Пенитенциарной службы.

С целью недопущения ухудшения состояния здоровья и в связи с повышенной опасностью заключенного Михаила Саакашвили перевели из 12-го исправительного учреждения в медицинское учреждение для обвиняемых и осужденных №18. Дополнительную информацию будем предоставлять общественности поэтапно.

Михаил Саакашвили в знак протеста против своего ареста объявил голодовку 1 октября. По словам его личного врача Николоза Кипиани, на 39-й день голодовки его состояние тяжелое, близкое к критическому.

Напомним, что 1 октября, задержали экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Позже у Саакашвили опровергли эту информацию. Но вскоре появилось видео задержания экс-президента. А вскоре в МИД Украины вызвали посла Грузии.

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