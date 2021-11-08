Куда увезли Саакашвили из тюрьмы: появились первые детали [ Редактировать ]
Источник: Facebook
Пенитенциарная служба Грузии подтвердила, что Михаила Саакашвили вывезли из исправительной колонии. Его доставили в тюремную больницу. Об этом свидетельствует заявление Пенитенциарной службы.
С целью недопущения ухудшения состояния здоровья и в связи с повышенной опасностью заключенного Михаила Саакашвили перевели из 12-го исправительного учреждения в медицинское учреждение для обвиняемых и осужденных №18. Дополнительную информацию будем предоставлять общественности поэтапно.
Михаил Саакашвили в знак протеста против своего ареста объявил голодовку 1 октября. По словам его личного врача Николоза Кипиани, на 39-й день голодовки его состояние тяжелое, близкое к критическому.
Напомним, что 1 октября, задержали экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Позже у Саакашвили опровергли эту информацию. Но вскоре появилось видео задержания экс-президента. А вскоре в МИД Украины вызвали посла Грузии.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Консилиум грузинских врачей рекомендовал госпитализировать арестованного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили
В понедельник, 8 ноября, Михаила Саакашвили посетил консилиум врачей
В пятницу, 22 октября, появилась информация о том, что экс-министр внутренних дел Арсен Аваков заразился коронавирусом
В понедельник, 8 ноября, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине сохраняется тенденция к увеличению количества больных коронавирусом
В понедельник, 8 ноября, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который объявил голодовку 39 дней назад, вывезли из руставской тюрьмы №12