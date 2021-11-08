Саакашвили на вертолете вывезли из тюрьмы [ Редактировать ]
Источник: AFP
В понедельник, 8 ноября, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который объявил голодовку 39 дней назад, вывезли из руставской тюрьмы №12. Об этом сообщила журналистам мать политика Гиули Аласания.
Она обиралась навестить сына в тюрьме, но ее туда не пустили, так как Саакашвили там больше нет.
Как высинилось, проехали две бронированные машины, а потом над нами пролетел вертолет.
Михаил Саакашвили в знак протеста против своего ареста объявил голодовку 1 октября. По словам его личного врача Николоза Кипиани, на 39-й день голодовки его состояние тяжелое, близкое к критическому.
Напомним, что 1 октября, задержали экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Позже у Саакашвили опровергли эту информацию. Но вскоре появилось видео задержания экс-президента. А вскоре в МИД Украины вызвали посла Грузии.
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