Шрі-Ланка потерпає від страшних повеней [ Редактировать ]
Щонайменше шестеро людей загинули внаслідок повеней на Шри-Ланці. Сильні зливи та вітер спровокували циклон. Синоптики попереджають - найближчими днями негода лише посилиться. Повені пошкодили будинки, затопили автошляхи, повалили дерева та лінії електропередач. Нині на місцях працюють загони рятувальників - вивозять людей із найзатопленіших районів і допомагають тим, хто опинився в пастці.
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