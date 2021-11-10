Ученые назвали ранние симптомы рака поджелудочной железы [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
Британские ученые из Оксфордского университета нашли два новых симптома рака поджелудочной железы: чувство жажды и темную мочу. Результаты исследования представлены в виде доклада на конференции Национального института исследования рака Великобритании (NCRI).
Ранее было известно о 21 симптоме рака поджелудочной. Новые признаки опасной болезни - жажда и темная моча - обычно появляются задолго до того, как врачи ставят диагноз.
Исследователи изучили информацию по 24 236 пациентам в Великобритании, у которых в период с 2000 по 2017-й диагностировали рак поджелудочной железы. Особое внимание ученые уделили анализу симптомов, которые предшествовали постановке диагноза.
Для наиболее распространенного типа рака поджелудочной железы - аденокарциномы протока (PDAC) - медики выявили 23 симптома. Наиболее распространенные: пожелтение кожи и кровотечения в желудке или кишечнике.
К прочим симптомам относятся: проблемы с глотанием, диарея, изменение режима работы кишечника, рвота, расстройство желудка, образования в брюшной полости, боль в животе, потеря веса, запор, жир в стуле, вздутие живота, тошнота, метеоризм, изжога, лихорадка, усталость, потеря аппетита, зуд, боли в спине.
Также были найдены два ранее неизвестных симптома: жажда и темная моча.
Рак поджелудочной железы имеет самую низкую выживаемость среди всех видов онкологии. Выживаемость составляет всего лишь около 7%. Сложность в том, что у большинства людей болезнь определяют на поздней стадии.
Медики надеются, что результаты их исследования позволят выявлять заболевание раньше, особенно когда люди обращаются с несколькими, казалось бы, неспецифическими симптомами.
Напомним, что ученые назвали главную причину рака поджелудочной железы.
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