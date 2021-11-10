Українці пережили апогей захворюваності на коронавірус [ Редактировать ]
Україна пережила пік захворюваності на Ковід. Такі дані Національної академії наук. Науковці припускають, що апогей припав на останні два тижні.
І вказують на те, що кількість позитивних ПЛР-тестів за останні 10 днів знизилася на 15 відсотків.
Щодо високих показників смертності, то тут пік ще не минув, кажуть в Академії. Зростання летальних випадків може тривати ще тиждень. Адже в лікарнях чимало пацієнтів, які потрапили туди раніше. Минулої доби в Україні зафіксували понад 23 тисячі інфікувань. 816 пацієнтів померли, понад 16 тисяч - одужали.
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Їх не встигли використати до закінчення терміну придатності. Тепер ці препарати передадуть на централізовані склади для утилізації.
Тож від суботи червоними на ковідній мапі будуть уже 15 регіонів. Щодо коронавірусної статистики за минулу добу, то вона така: нових хворих - понад 22 тисячі.
Найбільше нових інфікувань в Житомирській, Одеській та Львівській областях.
Новий спалах інфекції в Європі він пояснив уповільненням імунізації - переважно через скептицизм щодо вакцин та фейкові новини.
За останній тиждень показник захворюваності в області стрімко зріс. Профільні медичні заклади для ковідних пацієнтів уже працюють на межі, а рівень смертності вражає.