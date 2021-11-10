Україна пережила пік захворюваності на Ковід. Такі дані Національної академії наук. Науковці припускають, що апогей припав на останні два тижні.

І вказують на те, що кількість позитивних ПЛР-тестів за останні 10 днів знизилася на 15 відсотків.

Щодо високих показників смертності, то тут пік ще не минув, кажуть в Академії. Зростання летальних випадків може тривати ще тиждень. Адже в лікарнях чимало пацієнтів, які потрапили туди раніше. Минулої доби в Україні зафіксували понад 23 тисячі інфікувань. 816 пацієнтів померли, понад 16 тисяч - одужали.