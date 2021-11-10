Ситуація з поширенням COVID-19 у Києві стрімко погіршується. Зокрема, зростає кількість інфікувань серед дітей. Тож школи залишаються на дистанційному навчанні.

Про це заявив столичний мер Віталій Кличко. Він закликав киян дотримуватися правил карантину - не відвідувати громадські місця та не користуватися транспортом без нагальної потреби.

Віталій Кличко, міський голова Києва: