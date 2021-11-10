Школи залишаються на дистанційці –Віталій Кличко [ Редактировать ]
Ситуація з поширенням COVID-19 у Києві стрімко погіршується. Зокрема, зростає кількість інфікувань серед дітей. Тож школи залишаються на дистанційному навчанні.
Про це заявив столичний мер Віталій Кличко. Він закликав киян дотримуватися правил карантину - не відвідувати громадські місця та не користуватися транспортом без нагальної потреби.
Віталій Кличко, міський голова Києва:
Чимало дітей переносять вірус безсимптомно, але можуть заразити близьке оточення, я прошу батьків, які наполягають на відкритті шкіл, відповідально, з розумінням поставитися до заходів безпеки, що запроваджує міська влада. Ми не закрили заклади, торгові центри, транспорт для вакцинованих та людей із тестами. Але ситуація погіршується, давайте не доводити її до повного локдауну.
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