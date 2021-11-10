В среду, 10 ноября, президент Украины Владимир Зеленский записал новое обращение к народу.

Так, лидер страны призвал людей к вакцинации, отметив, что народе не хочет прививаться, а потом перешел к политике.

Основные моменты:

Еще раз опроверг заявления американцев про концентрацию российских войск у границ Украины. Сказал, что они там уже давно стоят и ничего за последнее время не изменилось. Призвал не поднимать панику. Дал понять, что в грядущих проблемах с энергетикой этой зимой он попытается сделать виновными олигархов, которые, дескать, разгоняют панику через свои телеканалы. Также пытается им угрожать и просит "не испытывать терпения государства". Отдельно наехал на телеканалы за "страшилки". Похвалил Порошенко за то, что тот отказался от двух телеканалов. Отчитался о героической борьбе с контрабандистами и ворами в законе.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) уже запустил систему мониторинга олигархов. Ее разработка была необходима в рамках закона об олигархах, который готовится ко второму чтению.

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