Два нові типи справжніх COVID-сертифікатів - про одужання та дитячий - з'являться в Україні. Про це заявила заступниця голови МОЗ Марія Карчевич. За її словами, сертифікат про одужання зможуть отримати ті, кому лікар встановив діагноз та вніс його до електронної системи охорони здоров'я.

Термін дії нового документа - 90 діб від встановлення діагнозу плюс 15 днів лікування. Дитячий COVID-сертифікат можна згенерувати, якщо дитина отримала мінімум одну дозу вакцини. Прищепити в Україні можна дитину від 12 років і лише вакциною Pfizer.

Загалом за добу в Україні зафіксовано понад 24 тисячі випадків коронавірусу. 750 пацієнтів померли. Майже 22 тисячі одужали. Найбільше інфікувань на Дніпропетровщині, Одещині та у Києві, повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.