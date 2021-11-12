"Республіка парк" - перший ТРЦ в Україні, який отримав експертний висновок про "безбар'єрність".

500 магазинів, зелений парк і десятки локацій для розваг. У столиці запрацював найбільший, і не лише для України, торговельно-розважальний центр. Даніїл Снісар був на відкритті і готовий поділитися враженнями.

Найбільший і не лише в Україні. У столиці сьогодні відкрили масштабний торгівельно-розважальний центр. Його будівництво тривало майже 9 років. У 2012 році роботи з його зведення зупинилися. Активне будівництво відновили у минулому році. Чим готова дивувати "Республіка" - розкаже Даніїл Снісар.

Різноманітні товари і навіть парк розваг. Усе це на 300 тисячах квадратних метрів: найбільший ТРЦ в Україні - "Республіка" - відкрився.

Анатолій Шахновський, голова наглядової ради інвестиційного фонду "Каскад-Інвест":

Очень сложно было реализовывать этот проект из-за ковида. Но мы смогли. Мы не подвели наших акционеров, не подвели наших ожидаемых покупателей всех. Этот проект знаковый. Мы уверены, что этот проект будет востребован всеми горожанами Киева и его близлежащих окрестностей.

"Республіку" почали зводити ще 2012. Цьогоріч навесні ТРЦ отримав дозвіл для відкриття. А відсьогодні центр вже працює для відвідувачів.

Віталій Кличко, міський голова Києва:

Дякую за довіру, за те, що вірять у майбутнє нашого міста - це перше. Як київський міський голова, можу сказати, що вкрай важливо, щоб інвестиції приходили, тому що це додаткові робочі місця.

Одна з головних фішок "Республіки" - не лише його величина. У самісіньому центрі ТРЦ організували справжню оазу - унікальний простір із живими рослинами. Площа цього зеленого парку - дві тисячі квадтратів.

Юлія Щаслива, генеральна директорка ТРЦ "Respublika park":

Это один из самых больших торгово-развлекательных комплексов не только Киева, но и Европы. Расположены более 500 магазинов различных форматов и направлений.

"Республіка парк" - перший ТРЦ в Україні, який отримав експертний висновок про "безбар'єрність". Цікаво тут буде й дітям.

Юлія Щаслива, генеральна директорка ТРЦ "Respublika park":

Развлекательный центр "Неополис". Это инновационный, диджитализированный развлекательный центр, который рассчитан абсолютно на всю аудиторию. От мала до велика. Это более 30 интерактивных, спортивных, семейных, кастамизированных аттракционов, с дополненной реальностью.

Не лише розваги, а й 5 тисяч робочих місць. "Республіка" - важливий інфраструктурний проект для столиці. Відвідувати ТРЦ за день зможуть близько шістдесяти тисяч людей. Поки, за правилами червоної зони, лише з ковід-сертифікатами або ПЛР-тестами.