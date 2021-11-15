В Україні вакциновано 21 мільйон громадян [ Редактировать ]
14,5 тисяч заражень ковідом зафіксовано в Україні за попередню добу. Одужали - понад 11 тисяч, 403 людини померли. Серед хворих близько тисячі дітей.
Найбільше нових інфікувань у Дніпропетровській, Одеській та Харківській областях.
Усього вакцинували майже 21 мільйон українців, з них повністю щеплені 8 мільйонів 700 тисяч людей.
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Далі - Велика Британія, Німеччина та США. Україна у цьому переліку шоста.
Як пояснили в МОЗі, сертифікат про перенесення хвороби ще тестується. А дитячий батьки вже можуть підтягнути собі в смартфон.
Препаратами на основі моноклональних антитіл лікуватимуть дорослих та дітей віком від 12 років, чия вага перевищує 40 кілограмів.
Вже понад 8 мільйонів українців повністю щеплені. А в центрах імунізації - аншлаги. Як-от у Черкасах. За день до червоної зони черги шалені.
Новий спалах інфекції в Європі він пояснив уповільненням імунізації - переважно через скептицизм щодо вакцин та фейкові новини.