Близько десятка священників з Броварщини були засуджені до ув'язнення у сталінських концтаборах.

Історії священників, закатованих у тюрмах НКВС, розповідають у краєзначому музеї під Києвом. Інформацію зібрали за документами слідчих і очевидців. Більше про це - Олена Логінова.

Їх карали за віру! В Броварському краєзнавчому музеї вшанували пам'ять репресованого тоталітарним комуністичним режимом місцевого духовенства. Саме в цей день у далекому 1937 році в застінках НКВС було закатовано броварських священників. Імена трьох з них - раніше не відомих - змогли відновити історики та науцковці під час опрацювання архівів слідчих справ НКВС за 1930 роки.

Ігор Крепак, директор Броварського краєзнавчого музею :

Вшанування пам'яті святих мучеників, які були закатовані, розстріляні в 37 - 38 році. Тобто ця виставка присвячена цим подіям. Але це іще річниця Голодомору, яка відмічається кожного листопада, тобто трагічні події, які не можна забувати - це урок для нації.

І це далеко не всі жертви комуністичних тоталітарних репресій, розповідають історики. Ще близько десятка священників з Броварщини були засуджені до ув'язнення у сталінських концтаборах. А звідки вже більшість з них так ніколи і не повертались.

Сергій Шумило, історик, керівник Центру вивчення спадщини новомучеників і сповідників :

Якраз в ці дні, 30 листопада 37-го року, було розстріляно в київській в'язниці НКВС кількох священників з міста Бровари. Зокрема, це отець Павло Сударенко, отець Андрій Тесельський, та інші, які служили настоятелями місцевих церков. До сьогоднішнього дня не були відомі імена цих священників. Це вдалося відшукати на основі опрацювання архівних матеріалів слідчих справ НКВС.

Тож тепер вирішили відновити історичну справедливість. І місцева влада посмертно присвоїла звання "Почесний громадянин міста Бровари" трьом броварським священнослужителям - отцю Павлу Сударенку, Андрію Тесельському та Іоану Русановичу. І запропонували перейменувати на їхню честь кілька вулиць міста.