Повышение пенсий в Украине: кому ждать прибавки [ Редактировать ]
Темпы повышения пенсий нынешним пенсионерам должны сохраниться и в следующем году. Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная.
Как подчеркнула она в интервью, до конца 2021 года повышение получат еще две группы пенсионеров.
Кому ждать повышения пенсий до конца года:
Пенсионерам с самыми низкими пенсиями, имеющим маленький страховой стаж. Такой категории граждан с 1 декабря увеличат минимальные пенсии в связи с повышением прожиточного минимума.
Будут пересчитаны надбавки и повышения к пенсии, которые определяются на базе прожиточного минимума, в том числе надбавка за сверхнормативный стаж.
Пенсионерам старше 65 лет, у которых страховой (стаж больше 30 лет у женщин и больше 35 лет у мужчин) пересчитают пенсии. С 1 декабря минимальная пенсионная выплата для них вырастет с 2400 гривен до 2600 гривен в результате повышения минимальной заработной платы.
"На следующий год мы составили календарь повышения пенсий, включающий 12 этапов адресного повышения пенсий разным категориям пенсионеров", - добавила Лазебная.
Ранее мы писали о том, что пенсионерам назначили новые доплаты согласно их возрастной категории.
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