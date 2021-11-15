Майже 11 тисяч заражень Ковідом зафіксовано в Україні за попередню добу. І понад 11 тисяч пацієнтів - одужало. Померли - 442 людини. Найбільше нових інфікувань - у Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській і Харківській областях. Усього вакцинували майже 21 мільйон українців, із них повністю щеплених - 8 мільйонів 722 тисячі людей.

Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України: