COVID-19 в Україні: зафіксували майже 11 тисяч інфікованих за минулу добу [ Редактировать ]
Майже 11 тисяч заражень Ковідом зафіксовано в Україні за попередню добу. І понад 11 тисяч пацієнтів - одужало. Померли - 442 людини. Найбільше нових інфікувань - у Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській і Харківській областях. Усього вакцинували майже 21 мільйон українців, із них повністю щеплених - 8 мільйонів 722 тисячі людей.
Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України:
Вперше за останні три місяці середньодобова кількість виписок з ковідних лікарень переважає над кількістю госпіталізованих. До лікарень госпіталізують, в середньому, на 7% менше пацієнтів, ніж виписують. Стабілізація рівня госпіталізацій - є першим позитивним сигналом проходження піку захворюваності. Проте, це ще не перемога над вірусом. Потрібно продовжувати нарощувати темпи вакцинації та дотримуватися карантинних обмежень.
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