Украина-Испания: результаты товарищеского матча по футзалу [ Редактировать ]
В понедельник, 15 ноября, сборная Украины на выезде сыграла товарищеский матч с национальной командой Испании.
Хозяева повели в счете в средине первого тайма благодаря голу Лозано. На старте второго тайма испанцы сразу же забили второй Сисилио.
На последних минутах Испания получила право на дабл-пенальти, который со второй попытки точно реализовал Лозано. Счет до конца встречи больше не изменился.
Стоит отметить, что команды завтра, 16 ноября, проведут второй товарищеский матч.
Испания - Украина 3:0
Голы: Лозано (10, 29), Адольфо (21)
- Испания: Эрреро, Плана, Ортис, Лозано, Рауль Гомес, Мелладо, Сесилио, Катела, Перес, Эстебан, Райа, Солано, Адольфо, Борха Диас.
- Украина: Ципун, Малышко, Белоцерковец, Микитюк, Корсун, Педяш, Журба, Лебедь, Серый, Абакшин, Фаренюк, Радевич, Савенко.
Ранее сообщали, что украинский футболист Артем Милевский официально заявил о завершении игровой карьеры.
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