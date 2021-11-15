В понедельник, 15 ноября, сборная Украины на выезде сыграла товарищеский матч с национальной командой Испании.

Хозяева повели в счете в средине первого тайма благодаря голу Лозано. На старте второго тайма испанцы сразу же забили второй Сисилио.

На последних минутах Испания получила право на дабл-пенальти, который со второй попытки точно реализовал Лозано. Счет до конца встречи больше не изменился.

Стоит отметить, что команды завтра, 16 ноября, проведут второй товарищеский матч.

Испания - Украина 3:0

Голы: Лозано (10, 29), Адольфо (21)

Испания: Эрреро, Плана, Ортис, Лозано, Рауль Гомес, Мелладо, Сесилио, Катела, Перес, Эстебан, Райа, Солано, Адольфо, Борха Диас.

Украина: Ципун, Малышко, Белоцерковец, Микитюк, Корсун, Педяш, Журба, Лебедь, Серый, Абакшин, Фаренюк, Радевич, Савенко.

Ранее сообщали, что украинский футболист Артем Милевский официально заявил о завершении игровой карьеры.

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