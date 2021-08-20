Шведский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Хенрик Лундквист объявил о завершении карьеры. О своем решении 39-летний хоккеист сообщил в Instagram.

В течение 15 сезонов шведский голкипер защищал ворота "Нью-Йорк Рейнджерс". В октябре 2020 года он подписал годичный контракт с "Вашингтоном", но не сыграл ни одного матча за "Кэпиталз" из-за проблем со здоровьем.

В январе 2021 года Лундквист перенес операцию на открытом сердце по замене сердечного клапана. Он надеялся вернуться на лед, но врачи поставили крест на его спортивной карьере.

Последние 30 лет своей жизни я посвятил игре в хоккей, и теперь пришло время оставить игру, которую я люблю, и начать новую главу. Будущее волнует меня... Я так много всего люблю в этой игре: от волнения, которое я испытывал в восемь лет на первой тренировке, до бабочек в животе, которых я ощущал на протяжении 15 лет - каждый раз, когда выходил на лед в величайшем городе мира... Спасибо "Рейнджерс" и Нью-Йорку. Я рожден шведом, но благодаря вам всегда буду чувствовать себя жителем Нью-Йорка. Спасибо НХЛ. Эта лига была всем, о чём я мечтал - и даже больше. Наконец спасибо хоккею и болельщикам! Ты дал мне цель в жизни, и я любил тебя каждую минуту! Спасибо всем.

Лундквист провел 887 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ и 130 игр в плей-офф. В сезоне-2011/12 он стал обладателем награды "Везина Трофи", которую вручают лучшему голкипера сезона в НХЛ. В составе сборной Швеции хоккеист в 2006 году выиграл Олимпийские игры, а в 2017-м стал чемпионом мира.

Как сообщали "Подробности", в начале июня 2021 года Канада стала чемпионом мира по хоккею - впервые с 2016 года и 27-й раз в истории. 22 раза на мировых первенствах побеждала сборная СССР, 5 раз - сборная России.