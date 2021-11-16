Трагедії в пансіонатах для стареньких в Україні, на жаль, не рідкість. І щоразу йдеться про приватні заклади, що працюють нелегально. Ми пригадали найгучніші випадки за останні п'ять років.

26 травня 2016 року. 17 людей загинули в пожежі у приватному будинку для літніх людей "Рідне вогнище" в селі Літочки на Київщині. П'ятеро опинилися в лікарні. Поліція порушила справу про недотримання норм пожежної безпеки. Власника закладу затримали. Однак чим закінчилося розслідування та чи покарали когось - невідомо й досі.

21 січня 2021 року. Пожежа в пансіонаті для стареньких "Золотий час" у Харкові. На згарищі виявили 15 тіл. Один потерпілий помер у хоспісі за кілька днів. Власника цього закладу теж затримали за порушення пожежних норм. Підозри оголосили й персоналу. Однак своєї вини ніхто з них не визнає. Нині тривають суди. Після цієї трагедії по всій країні провели масові перевірки приватних будинків для літніх людей. Урядова комісія знайшла десятки порушень. Більше ніж половина закладів виявилася нелегальними.