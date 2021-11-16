Безкоштовна пластика. Львівські лікарі разом із відомим німецьким хірургом - допомагають дітям зі складними вадами, які потребують пластичних операцій. І роблять це уже не вперше. Більше про медичну доброчинність розкаже Христина Гашенко.

В операційній - дворічна Каміла. У дівчинки вроджена вада очей.

А в палаті на операцію чекає дев'ятирічна Стефанія. Кілька років тому медики спішно зробили дівчинці операцію на обличчі - видалили доброякісну пухлину.

Мати Стефанії:

У неї гемангіома, зараз практично вже не видно, була велика. І був рубець тут. Нам удаляли чередину випіщали, а тепер треба щабрати її всю.

Дівчинка сподівається, що й цього разу операція мине успішно. Бо ж шрами на щоці їй неабияк дошкуляють.

Стефанія, пацієнтка:

Я хотіла бути красива, без цієї гемангіоми, щоб з мене діти не дражнилися.

А це шестирічний Олег. У хлопчика опущені повіки. Через це - падає зір. Тож аби бачити краще - Олег носить окуляри, які частенько губить.

Олег, пацієнт:

Два рази в хаті загубив, але найшов потім, два рази в маминому ліжку, бо в маминому ліжку все чорне і я їх поклав на чорне і не міг їх найти.

Цього разу медики планують прооперувати 20 дітей із різних регіонів України. У більшості - вроджені гемангіоми та кісти, рубці після опіків.

Василь Савчин, завідувач опікового відділення восьмої клінічної лікарні міста Львова:

Операція з переміщення м'язу - вона дуже делікатна, тому що по переміщенню волокна, м'язи чола виділити. Вони дуже тоненькі й такі цей, це приблизно годину займає часу. Це в його руках, ну.

Допомагає львівським лікарям досвідчений пластичний хірург із Німеччини. Клаус Екснер разом зі своєю командою вдома проводить понад дві тисячі таких операцій на рік. У Львові, завдяки доброчинній ініціативі футбольних уболівальників, він уперше прооперував дітей під час футбольного чемпіонату Євро-2012. Відтоді медик в Україні безкоштовно оперує двічі на рік.

Тарас Фармага, лікар опікового відділення восьмої клінічної лікарні міста Львова:

Ми працюємо над тим, щоб більше залучити й перейняти знання доктора Клауса. Нашими спеціалістами для того, щоб знову ж таки, ця допомога була більш доступною для більшої кількості дітей.

Клаус Екснер, пластичний хірург із Німеччини:

Я щасливий, що вдалося все це організувати, попри таку непросту ситуацію з ковідом. Адже існує не лише коронавірус. Чимало дітей мають різноманітні проблеми. І якщо вдасться їм допомогти, це вплине на їхню подальшу долю.

Усі операції медики планують провести до четверга.