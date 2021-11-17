Украина вырвала у боснийцев путевку в плей-офф отбора ЧМ-2022

Победа над боснийцами и триумф французов вывели подопечных Александра Петракова на второе место в турнирной таблице (группа D) и на стыковые матчи. Своих соперников наша команда узнает 26 ноября. Вероятней всего, украинцы будут несеяными, а значит нам могут попасться такие сборные, как Португалия или Италия