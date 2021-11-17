Солнечно и без осадков: прогноз погоды на 17 ноября [ Редактировать ]
Фото: осень / radiokp.ru
В Украине продолжает удерживаться солнечная погода. Однако, ночью сохраняются морозы.
Сегодня солнечно и без осадков во всех областях. Только ночью морозы.
Температура воздуха днем на западе страны составит +3+8, а ночью -2-7. На севере днем будет +3+5, а ночью -5-7. В восточных регионах прогнозируют днем +3+5, а ночью -6-8.
На юге страны днем будет +4+7, а ночью -2-4. В центральных областях днем +2+5, а ночью -4-6.
Ранее мы сообщали, сколько будут отдыхать украинцы на Новый год-2022.
по теме
Prev Next
15 ноября 2021 10:30 Когда в Киеве выпадет первый снег: синоптики дали прогноз
В Киеве выпадет первый снег на этой неделе
10 ноября 2021 14:50 Украину "накроет" антициклон: что говорят синоптики
В четверг, 11 ноября, погоду в Украине будет определять антициклон TILDA
10 ноября 2021 08:24 Синоптики предупредили об ухудшении погоды
В среду, 10 ноября, в Украине ожидается переменная облачность и без осадков
08 ноября 2021 09:00 Снег и морозы: когда в Украину придет зима
На протяжении почти всей первой декады ноября в Украине будет дождить