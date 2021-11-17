В Украине находятся в "красной" зоне Киев и 17 областей. Самая маленькая зона - "желтая", в ней только две области.

"Красная" зона

В этой зоне находятся 18 регионов:

Киев,

Херсонская,

Одесская,

Запорожская,

Донецкая,

Днепропетровская,

Сумская,

Николаевская,

Ривненская,

Житомирская,

Ивано-Франковская,

Киевская,

Луганская,

Хмельницкая,

Черниговская,

Львовская.,

Волынская

Черкасская.

Отметим, Винницкая область переходит в "красную" зону с 18 ноября. Вместе с тем, в Кабмине сообщили, что Херсонская и Луганская области могут выйти из этой зоны.

Кроме того, в KSE назвали 4 области, которые могут покинуть "красную" зону первыми. Это Запорожская, Киевская, Луганская и Одесская области.

"Оранжевая" зона

В этой зоне 5 регионов:

Винницкая,

Полтавская,

Харьковская,

Закарпатская,

Черновицкая.

"Желтая" зона

В этой зоне Тернопольская и Кировоградская области.

Читайте также, Израиль одобрил вакцинацию детей 5-11 лет от COVID-19. Дозы вакцины для этой категории привезут в Израиль в ближайшие дни, срок начала вакцинации от COVID-19 для этой возрастной группы будет определен в ближайшие дни.

Читайте также, гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус осудил широкое применение бустерных доз и прививание детей от коронавируса. Он подчеркнул, что в странах с низкими доходами люди все еще ждут первый укол вакцины.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.