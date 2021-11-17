Киев и 17 областей остаются в "красной зоне" [ Редактировать ]
В Украине находятся в "красной" зоне Киев и 17 областей. Самая маленькая зона - "желтая", в ней только две области.
"Красная" зона
В этой зоне находятся 18 регионов:
Киев,
Херсонская,
Одесская,
Запорожская,
Донецкая,
Днепропетровская,
Сумская,
Николаевская,
Ривненская,
Житомирская,
Ивано-Франковская,
Киевская,
Луганская,
Хмельницкая,
Черниговская,
Львовская.,
Волынская
Черкасская.
Отметим, Винницкая область переходит в "красную" зону с 18 ноября. Вместе с тем, в Кабмине сообщили, что Херсонская и Луганская области могут выйти из этой зоны.
Кроме того, в KSE назвали 4 области, которые могут покинуть "красную" зону первыми. Это Запорожская, Киевская, Луганская и Одесская области.
"Оранжевая" зона
В этой зоне 5 регионов:
Винницкая,
Полтавская,
Харьковская,
Закарпатская,
Черновицкая.
"Желтая" зона
В этой зоне Тернопольская и Кировоградская области.
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