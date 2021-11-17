Збірна України пройшла до плей-офф Чемпіонату світу-2022 [ Редактировать ]
Збірна України пробилася до плей-офф Чемпіонату світу-2022. У вирішальному матчі українці з рахунком 2:0 на виїзді обіграли команду Боснії та Герцеговини.
Голи забили Олександр Зінченко і Артем Довбик. Жеребкування до плей-офф відбудеться 26 листопада.
Серед команд, на які може натрапити наша збірна - Португалія, Швеція, Шотландія, Вельс, Північна Македонія, Росія, Туреччина, Чехія і Австрія.
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Голи забили Олександр Зінченко і Артем Довбик.
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