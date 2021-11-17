В Туреччині залучили до прибирання навіть віслюків

Щодня від самого ранку прибиральники розпочинають свій робочий день, а допомагають їм 40 віслюків. Кожна з тварин має статус "муніципального службовця" та працює не більше ніж вісім годин на добу.