Тисяча учасників представить свої розробки на аерокосмічній виставці [ Редактировать ]
В Об'єднаних Арабських Еміратах відкрилася одна з найбільших аерокосмічних виставок "Dubai Airshow".
Понад тисячу учасників із майже двох десятків країн демонструють свої найновітніші розробки. Публіці, зокрема показали нові літаки - цивільні й військові.
А ще учасники шоу обговорюватимуть технології, завдяки яким вдасться зменшити кількість викидів у довкілля.
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Понад тисячу учасників із майже двох десятків країн демонструють свої найновітніші розробки.
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