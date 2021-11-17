COVID-19 в Україні: понад 18 тисяч заражень зафіксували минулої доби [ Редактировать ]
Понад 18 тисяч заражень Ковідом - попередньої доби в Україні. Одужали - 20 тисяч. Померли - 769 людей. Найбільше інфікувань - у Києві, на Дніпропетровщині, Полтавщині та Запоріжжі. Проти коронавірусу напередодні вакцинувалися майже 300 тисяч українців. Повністю імунізовані - більше ніж дев'ять мільйонів громадян.
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