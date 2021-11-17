Швеція готова відрядити в Україну своїх військовиків для тренування ЗСУ. Про це заявив тамтешній міністр оборони. Мовляв - Швеція підтримує пропозицію країн Балтії щодо навчальної місії в Україні під керівництвом Євросоюзу. Особливо - на тлі стягування російських військ уздовж українського кордону. Однак додав - це питання лише на стадії опрацювання, а тому деталей про можливість проведення місії поки що немає.