20 з половиною тисяч інфікованих Ковідом в Україні - за минулу добу. Одужали - 19 тисяч пацієнтів. 752 людини - померли. Найбільше заражених - у столиці, на Дніпропетровщині, Донеччині й Запоріжжі. Першу дозу антиковідної вакцини отримали сорок відсотків українців. Повністю імунізовано - майже чверть населення. Нині в "червоній" карантинній зоні вже 18 областей - сьогодні до них приєдналася Вінниччина.