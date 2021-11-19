В пятницу, 19 ноября, в Москве на 96-м году жизни умерла советская и российская актриса Нина Агапова. Об этом сообщил киновед Сергей Капков в Facebook.

По его словам, Агапова скончалась 19 ноября. Дата прощания и похорон артистки пока неизвестна.

Нина Федоровна была очень остроумной женщиной и бесконечно самоироничной. Была... Ох... Чухрай, Басов, Гайдай – это ее компания, сокурсники, друзья и коллеги мужа, оператора Сергея Полуянова.

Агапова родилась 30 мая 1926 года. После окончания ВГИКа работала в Театре-студии киноактера.

На ее счету более ста ролей, в том числе в фильмах "Воскресение" (1960) Михаила Швейцера, "Дайте жалобную книгу" (1965), З"игзаг удачи" (1968), "Старики-разбойники" (1971) Эльдара Рязанова, "12 стульев" (1971) Леонида Гайдая, "Слово для защиты" (1976) Вадима Абдрашитова и др.

Напомним, что звезде "Моей прекрасной няни" могут ампутировать руку из-за коронавируса.