От осложнений коронавируса в России умерла ведущая телепрограммы для детей "АБВГДейка" Кристина Асмаловская. Ей был 41 год.

Смерть Асмаловской подтвердила ведущая и художественный руководитель программы "АБВГДейка" Татьяна Черняева.

В "АБВГДейке" печаль.... Сегодня ушла из жизни Кристина Асмаловская... Семь лет она была учительницей в нашей телевизионной школе клоунов. Её любили несколько поколений маленьких телезрителей, доверяли её авторитету, такту, доброте... Ютуб надолго сохранит её в памяти и вместе с "Кристиной Алексеевной" еще не одно поколение наших малышей будут готовиться к школе. Светлая память светлому человеку! (41 год. Ковид. Не прививалась).

Кристина Асмаловская родилась в Москве 21 мая 1980 года. В 2006 году окончила РАТИ-ГИТИС, мастерская Юрия Авшарова. Программу "АБВГДейка" она вела 7 лет.

Снималась в сериалах "Моя прекрасная няня" и "Адъютанты любви", участвовала в телепроекте "Танцы со звездами". Была мастером спорта международного класса по спортивным бальным танцам.

Напомним, что звезде "Моей прекрасной няни" могут ампутировать руку из-за коронавируса.