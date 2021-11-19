Рівень зараження Ковідом в Україні не знижується. Понад 20 тисяч нових інфікувань - за минулу добу. А от кількість тих, хто одужав - більша - на дві тисячі. Від ускладнень коронавірусу - померли 725 людей. Найгірші показники - у столиці, на Дніпропетровщині, Запоріжжі й Полтавщині. Нині в "червоній" карантинній зоні 18 областей - напередодні до них приєдналася Вінниччина. Повністю імунізовано - майже чверть населення - дев'ять з половиною мільйонів громадян.