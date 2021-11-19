Рівень зараження Ковідом в Україні не знижується [ Редактировать ]
Рівень зараження Ковідом в Україні не знижується. Понад 20 тисяч нових інфікувань - за минулу добу. А от кількість тих, хто одужав - більша - на дві тисячі. Від ускладнень коронавірусу - померли 725 людей. Найгірші показники - у столиці, на Дніпропетровщині, Запоріжжі й Полтавщині. Нині в "червоній" карантинній зоні 18 областей - напередодні до них приєдналася Вінниччина. Повністю імунізовано - майже чверть населення - дев'ять з половиною мільйонів громадян.
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У першій п'ятірці за приростом хворих - Сполучені Штати, Німеччина, Велика Британія, Росія та Польща.
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Повністю імунізувалися - майже чверть населення. Щодо нових випадків, то їх за минулу добу - більш як 18 з половиною тисяч. Одужань - понад 20 тисяч.
Найбільше інфікувань - у Києві, на Дніпропетровщині, Полтавщині та Запоріжжі. Проти коронавірусу напередодні вакцинувалися майже 300 тисяч українців.
Найбільше нових інфікувань - у Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській і Харківській областях. Усього вакцинували майже 21 мільйон українців, із них повністю щеплених - 8 мільйонів 722 тисячі людей.