В області перше щеплення зробили тільки 40 відсотків жителів

Понад 18 тисяч інфікувань ковідом зафіксували цієї доби в Україні. Найбільше нових випадків у столиці, Дніпропетровській, Запорізькій та Львівській областях.

У "червоних" Черкасах ситуація із захворюваністю на ковід не покращується. Реанімації профільних відділень буквально забиті тяжкими пацієнтами. Кількість смертельних випадків теж вражає. Станіслав Кухарчук поспілкувався з лікарями. Їхні прогнози - далі.

У цьому відділенні інтенсивної терапії черкаського ковідного стаціонару - лише тяжкі пацієнти. Тутешні медики сподівалися, суворі карантинні обмеження покращать ситуацію - та марно. Вільних ліжок у відділенні немає. Цю пацієнтку відключають від централізованої подачі кисню, а на її місце кладуть більш тяжку.

Дивіться, ви зараз ідете на низьких потоках кисню і вас можна спокійно переводити на концентратор. Не переживайте, ви в принципі не відчуєте різниці, добре?

Як і коли потрапила до лікарні, пані Валентина не пам'ятає - була непритомна. Її разом із чоловіком привезла швидка у вкрай тяжкому стані. У цих стінах жінку повернули до життя, і тут же вона овдовіла.

Пані Валентина, пацієнтка ковідного стаціонару:

Тут помер, а мене спасли Слава Богу… Я так вдячна Господу, дякую докторам, медсестрам, санітарочкам, всім, всім…

Робота відділення інтенсивної терапії зараз нагадує справжній конвеєр. Замість шести планових ліжок тут уже 19, а черга пацієнтів тільки збільшується.

Сергій Махаринець, лікар-анестезіолог:

От зараз буде поступати тяжкий хворий, при чому зранку, на здачі зміни нам передають, що на такому то поверсі стільки то тяжких хворих, які при першій можливості ждуть переведення до палат інтенсивної терапії кожного дня один, дві померлі людини.

Персонал у відділені працює без упину. Заповнюючи табелі на ліки, Настя відпочиває, бо може присісти. Зазвичай чотиригодинна зміна в неї минає на ногах.

Анастасія Іванець, медична сестра:

Дуже багато лежачих і це сьогодні додатковий медбрат є, а так - дві медсестри й вони реально не справляються. Дуже багато лежать, всіх перевдягнути, погодувати, всім крапельниці поставити… всім уколи - дуже багато людей.

Попри "червону зону" щодоби в області інфікується Ковідом на понад сотню більше людей, аніж одужує. В обладміністрації кажуть, зараз Черкащина на піку захворюваності, врятувати може тільки імунізація.

Лариса Кошова, заступниця голови Черкаської ОДА:

Але нам необхідно досягнути показника, який би створив нам 80-90 відсотків, це було б дуже гарно, колективного імунітету, щоб у нас була вакцинована така кількість населення.

На сьогодні в області перше щеплення зробили тільки 40 відсотків жителів. А повний курс пройшли трохи менш як тридцять.