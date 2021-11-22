COVID-19 в Україні: майже сім із половиною тисяч хворих зафіксували минулої доби [ Редактировать ]
Майже сім із половиною тисяч випадків ковіду зафіксували в Україні минулої доби. 326 пацієнтів померло. Десять із половиною тисяч людей - одужало. Найбільше інфікувань - на Дніпропетровщині, понад тисяча. Далі йдуть Миколаївська та Запорізька області, там добовий приріст менше тисячі.
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Понад 20 тисяч нових інфікувань - за минулу добу. А от кількість тих, хто одужав - більша - на дві тисячі.
У першій п'ятірці за приростом хворих - Сполучені Штати, Німеччина, Велика Британія, Росія та Польща.
Найбільше заражених - у столиці, на Дніпропетровщині, Донеччині й Запоріжжі. Першу дозу антиковідної вакцини отримали сорок відсотків українців.
Повністю імунізувалися - майже чверть населення. Щодо нових випадків, то їх за минулу добу - більш як 18 з половиною тисяч. Одужань - понад 20 тисяч.
Найбільше інфікувань - у Києві, на Дніпропетровщині, Полтавщині та Запоріжжі. Проти коронавірусу напередодні вакцинувалися майже 300 тисяч українців.