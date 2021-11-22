Луганщина та Львівщина покинуть "червону" зону карантину - Віктор Ляшко [ Редактировать ]
Луганщина та Львівщина цього тижня покинуть "червону" зону карантину - про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. У цих регіонах третій тиждень фіксують зменшення кількості інфікувань та госпіталізацій. Майже сім із половиною тисяч випадків ковіду зафіксували в Україні минулої доби. 326 пацієнтів померло. Десять із половиною тисяч людей - одужало. Найбільше інфікувань - на Дніпропетровщині, понад тисяча. Далі йдуть Миколаївська та Запорізька області, там добовий приріст менше тисячі.
по теме
Найбільше інфікувань - на Дніпропетровщині, понад тисяча. Далі йдуть Миколаївська та Запорізька області, там добовий приріст менше тисячі.
Понад 20 тисяч нових інфікувань - за минулу добу. А от кількість тих, хто одужав - більша - на дві тисячі.
У першій п'ятірці за приростом хворих - Сполучені Штати, Німеччина, Велика Британія, Росія та Польща.
Найбільше заражених - у столиці, на Дніпропетровщині, Донеччині й Запоріжжі. Першу дозу антиковідної вакцини отримали сорок відсотків українців.
Повністю імунізувалися - майже чверть населення. Щодо нових випадків, то їх за минулу добу - більш як 18 з половиною тисяч. Одужань - понад 20 тисяч.