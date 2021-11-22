Луганщина та Львівщина цього тижня покинуть "червону" зону карантину - про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. У цих регіонах третій тиждень фіксують зменшення кількості інфікувань та госпіталізацій. Майже сім із половиною тисяч випадків ковіду зафіксували в Україні минулої доби. 326 пацієнтів померло. Десять із половиною тисяч людей - одужало. Найбільше інфікувань - на Дніпропетровщині, понад тисяча. Далі йдуть Миколаївська та Запорізька області, там добовий приріст менше тисячі.