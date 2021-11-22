В понедельник, 22 ноября, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что программа выплаты 1000 гривен всем вакцинированным украинцам имеет две цели. Об этом сообщает правительственный портал.

Прежде всего, поддержка малого и среднего бизнеса, а также мотивация людей к вакцинации от COVID-19.

Мы поддержим 5 направлений бизнеса, наиболее пострадавших во время пандемии. Это креативные индустрии, кино и театры, музеи, спортивные центры и внутренние железнодорожные и авиаперевозки. Эта поддержка будет значительной, если учесть, что мы ставим целью вакцинировать 20-24 млн украинцев.

По его словам, воспользоваться программой смогут все украинцы, привитые двумя дозами вакцины, независимо от того, когда они ее получили.

Программой смогут воспользоваться через приложение или портал "Дия" те, у кого есть соответствующие COVID-сертификаты. "Дия" сформирует виртуальную платежную карту, которой можно будет воспользоваться для оплаты услуг в определенных направлениях.

Он также добавил, что программа будет действовать с 19 декабря 2021 года по 18 декабря 2022 года.

Ранее заместитель главы Национального банка Сергей Николайчук заявил о том, что выплата по тысяче гривен вакцинированным украинцам не окажет значительного влияния на общий показатель инфляции.

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