1000 гривен за вакцинацию: Рада приняла закон за основу [ Редактировать ]
В четверг, 18 ноября, народные депутаты рассмотрели законопроект, предусматривающий выделение тысячи гривен всем вакцинированным гражданам Украины. Законопроект приняли в первом чтении, 285 "за". Об этом стало известно в ходе трансляции заседания.
Парламентарии приняли за основу этот законопроект. Будет еще одно голосование.
Что предусматривает этот закон
Согласно пояснительной записке к документу, целью законопроекта является обеспечение социальной поддержки застрахованных лиц в условиях карантинных ограничений и временной остановки работы субъектов хозяйствования, а также стимулирование субъектов хозяйствования и наемных работников к вакцинации.
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал 1000 гривен за прививку двумя дозами вакцины.
Так граждане, получившие две дозы вакцины от COVID-19, смогут получить деньги на спорт, путешествия и посещение культурных учреждений.
Ранее писали, известный украинский врач Евгений Комаровский предлагает платить деньги пенсионерам взамен на вакцинацию от коронавируса. По его словам, властям важно ускорить темпы вакцинации и вкладывать деньги в помощь населению в условиях коронакризиса.
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