В четверг, 18 ноября, народные депутаты рассмотрели законопроект, предусматривающий выделение тысячи гривен всем вакцинированным гражданам Украины. Законопроект приняли в первом чтении, 285 "за". Об этом стало известно в ходе трансляции заседания.

Парламентарии приняли за основу этот законопроект. Будет еще одно голосование.

Что предусматривает этот закон

Согласно пояснительной записке к документу, целью законопроекта является обеспечение социальной поддержки застрахованных лиц в условиях карантинных ограничений и временной остановки работы субъектов хозяйствования, а также стимулирование субъектов хозяйствования и наемных работников к вакцинации.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал 1000 гривен за прививку двумя дозами вакцины.

Так граждане, получившие две дозы вакцины от COVID-19, смогут получить деньги на спорт, путешествия и посещение культурных учреждений.

Ранее писали, известный украинский врач Евгений Комаровский предлагает платить деньги пенсионерам взамен на вакцинацию от коронавируса. По его словам, властям важно ускорить темпы вакцинации и вкладывать деньги в помощь населению в условиях коронакризиса.

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