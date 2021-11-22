В Херсоні вакцинують дітей від коронавірусу: як батьки сприйняли імунізацію [ Редактировать ]
Без черг та з попереднім обов'язковим медоглядом. В окремих пунктах щеплення в Херсоні відтепер проти ковіду вакцинують дітей. Неповнолітніх в області імунізували й раніше, але охочих було мало. А от після дозволу МОЗ батьки дедалі частіше стали звертатися за роз'ясненнями до педіатрів. Поки що вакцинують лише двічі на тиждень. Як цю ініціативу сприйняли херсонці, дізнавалася Марина Михайловська.
13-річний Ярослав отримує свою перший укол вакцини від ковіду. Для дітей вибору немає - дозволено лише один препарат – "Пфайзер".
Процедуру витримав спокійно, каже, взагалі не боявся. Навпаки такий вибір зробив свідомо.
Ярослав Оторвін, школяр:
Побачив в інтернеті, скільки людей захворіли цією хворобою, та не захотів стати таким же, як вони.
А от Назар одразу пішов імунізувався як тільки МОЗ офіційно рекомендувало цю процедуру дітям. Хоче мати зелений сертифікат, як і всі в його родині.
Назар Боляр, школяр:
Після першої вакцини почувався нормально, трішки боліла рука, коли доторкався до неї. Сьогодні маю другу отримати і сертифікат.
Лише за один день щепитися від коронавірусу прийшло 12 підлітків. Це перший пункт щеплення для дітей в Херсоні. Працює він при дитячій поліклініці. Так і звичніше, і безпечніше, ніж в центрах масової вакцинації - переконують медики.
Наталія Крамаренко, педіатр:
Менші черги, тут є свій лікар. Це діти, які дуже емоційно лабільні. Від того, що воно буде стояти там навіть півгодини в черзі… А страшно.
Діна Воляр, мати вакцинованого школяра:
Сімейний лікар спитав, чи є у нас температура, як себе почуває дитина. Щоб ми були присутні на вакцинації. Це ваша дитина, ви за неї відповідаєте.
На вакцинацію приходять лише за попереднім записом, в дні, коли не проводять інших щеплень і не приймають хворих. Процедура дозволена дітям з 12 років. Так само, як і дорослим, необхідно отримати 2 дози з інтервалом в 3-4 тижні. Протипоказань небагато, але стан кожної дитини перед щепленням - ретельно вивчає педіатр.
Віта Самодіна, заступниця медичного директора Херсонської міської клінічної лікарні ім. Є. Карабелеша:
Основний протипоказ - серйозна алергічна реакція на будь-який компонент вакцини. Якщо після першої дози у дитини виникли якісь хвороби серця - міокардит чи перекардит, то не дозволяється вакцинувати другою дозою до вивчення більш детально стану здоров'я.
В цю хвилю пандемії діти хворіють набагато частіше, із тяжчим перебігом. Загалом в Херсоні за рік ковід підтверли у більш як півтори тисячі дітей. Це втричі більше, ніж торік.
Роман Головня, в.о. заступника міського голови Херсона:
Достатньо високий рівень госпіталізацій в порівняні з минулими хвилями. Але тяжких випадків, які б перебували на постійному кисневому перебуванні, в реанімації практично не було. Були випадки, пов'язані з сумісними захворюваннями.
Тим часом кількість вакцинованих херсонців зростає, а от інфікованих суттєво знижується. Невдовзі область готується вийти з "червоної" зони.
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