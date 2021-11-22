Після дозволу МОЗ батьки дедалі частіше стали звертатися за роз'ясненнями до педіатрів.

Без черг та з попереднім обов'язковим медоглядом. В окремих пунктах щеплення в Херсоні відтепер проти ковіду вакцинують дітей. Неповнолітніх в області імунізували й раніше, але охочих було мало. А от після дозволу МОЗ батьки дедалі частіше стали звертатися за роз'ясненнями до педіатрів. Поки що вакцинують лише двічі на тиждень. Як цю ініціативу сприйняли херсонці, дізнавалася Марина Михайловська.

13-річний Ярослав отримує свою перший укол вакцини від ковіду. Для дітей вибору немає - дозволено лише один препарат – "Пфайзер".

Процедуру витримав спокійно, каже, взагалі не боявся. Навпаки такий вибір зробив свідомо.

Ярослав Оторвін, школяр:

Побачив в інтернеті, скільки людей захворіли цією хворобою, та не захотів стати таким же, як вони.

А от Назар одразу пішов імунізувався як тільки МОЗ офіційно рекомендувало цю процедуру дітям. Хоче мати зелений сертифікат, як і всі в його родині.

Назар Боляр, школяр:

Після першої вакцини почувався нормально, трішки боліла рука, коли доторкався до неї. Сьогодні маю другу отримати і сертифікат.

Лише за один день щепитися від коронавірусу прийшло 12 підлітків. Це перший пункт щеплення для дітей в Херсоні. Працює він при дитячій поліклініці. Так і звичніше, і безпечніше, ніж в центрах масової вакцинації - переконують медики.

Наталія Крамаренко, педіатр:

Менші черги, тут є свій лікар. Це діти, які дуже емоційно лабільні. Від того, що воно буде стояти там навіть півгодини в черзі… А страшно.

Діна Воляр, мати вакцинованого школяра:

Сімейний лікар спитав, чи є у нас температура, як себе почуває дитина. Щоб ми були присутні на вакцинації. Це ваша дитина, ви за неї відповідаєте.

На вакцинацію приходять лише за попереднім записом, в дні, коли не проводять інших щеплень і не приймають хворих. Процедура дозволена дітям з 12 років. Так само, як і дорослим, необхідно отримати 2 дози з інтервалом в 3-4 тижні. Протипоказань небагато, але стан кожної дитини перед щепленням - ретельно вивчає педіатр.

Віта Самодіна, заступниця медичного директора Херсонської міської клінічної лікарні ім. Є. Карабелеша:

Основний протипоказ - серйозна алергічна реакція на будь-який компонент вакцини. Якщо після першої дози у дитини виникли якісь хвороби серця - міокардит чи перекардит, то не дозволяється вакцинувати другою дозою до вивчення більш детально стану здоров'я.

В цю хвилю пандемії діти хворіють набагато частіше, із тяжчим перебігом. Загалом в Херсоні за рік ковід підтверли у більш як півтори тисячі дітей. Це втричі більше, ніж торік.

Роман Головня, в.о. заступника міського голови Херсона:

Достатньо високий рівень госпіталізацій в порівняні з минулими хвилями. Але тяжких випадків, які б перебували на постійному кисневому перебуванні, в реанімації практично не було. Були випадки, пов'язані з сумісними захворюваннями.

Тим часом кількість вакцинованих херсонців зростає, а от інфікованих суттєво знижується. Невдовзі область готується вийти з "червоної" зони.