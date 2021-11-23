Жити з комфортом і теплом в Україні можливо. Навіть якщо це стара "хрущовка". У цьому запевняють мешканці будинку, які створили ОСББ в Києві. Туди навідалися... швейцарці. Вони вже понад 10 років допомагають громадам грошима і сьогодні перевіряли, чи ефективно використовують їхні кошти.

Чи відчутні зміни в оселях? Наші кореспонденти все бачили на власні очі.

-Чому ми повинні платити і жити ось в таких умовах? Ми не згідні з цим, щоб ми жили в ось таких умовах.

Це один зі столичний спальних районів. Будинок з фасаду нічим не відрізняється від тисячі інших. Проте в середині - справжнісіньке пекло для мешканців.

Людмила, мешканка аварійного будинку:

Сколько живём, во-первых, здесь не было двери. Дверь уже поставили местные жители. У нас тут ночевали бомжи - метро центральные улицы.

Людмила - переселенка з Донбасу. В цьому будинку живе 5-й рік. І 5-й рік буквально мучиться. Їй важко ходити, а ліфт практично ніколи не працює.

Людмила, мешканка аварійного будинку:

Вот сижу жду, идут ребята и они меня… уже поднимаюсь до лифта на лифту поднялась, там меня встречают.

А ще протікає дах. Тож мешканці останніх поверхів є заручниками погоди. Проблема також зі сміттям. До єдиного бака біля будинку відходи зносять звідусіль. Зробити своє життя комфортнішим і вирішити комунальні проблеми люди не раз хотіли, створивши ОСББ. Утім, не назбирали й половини голосів. Цей будинок - за двісті метрів звідси. І тут картина зовсім інша.

Олена Свінтозельська, голова ОСББ "Київенерго":

Когда я побегала, повключала вручную автоматику, которая естественно не работала, я задумалась - как бы мне все это модернизировать и облегчить себе труд.

Це Олена Свінтозельська. Вона мешкає в цьому будинку і є головою ОСББ. Уже понад десять років. І за цей час багатоповерхівка змінилася до невпізнаваності. Типова радянська "коробка" стала окрасою району. Та прикладом енергоощадності. Тут зробили ремонти, утеплили фасад і створили індивідуальний теплопункт.

Василь Богайчик, кореспондент:

Це приміщення мешканці називають бойлерною. Раніше його розділили навпіл, і тепер за цією стіною вільні квадратні метри здають в оренду бізнесу. Всю автоматику модернізували, і платіжки на тепло стали тепер на 30 відсотків меншими.

ОСББ отримало кілька "теплих" кредитів. Узяло участь у міській програмі співфінансування 70 на 30. Кажуть - це справді вигідно: тридцять відсотків коштів збирають мешканці, сімдесят - надає міський бюджет. Крім того, будинок ще й заробляє гроші. Вільні приміщення котельні здають в оренду.

Олена Свінтозельська, голова ОСББ "Київенерго":

У нас жильцы его изначально построили. Поэтому они всегда его содержали самостоятельно. Нам никто его никогда не ремонтировал.

Крім того, під дахом облаштували спортзал і кінотеатр. Сьогодні подивитися на прогресивний будинок приїхали і швейцарці. Вони вже понад 10 років дають гроші Україні. Кажуть, результатом задоволені. Зміни справді відчутні.

Массімо Блох, програмний менеджер, департамент з розвитку приватного сектору, SECO Швейцарська конфедерація:

Завдяки цим зусиллям ОСББ стали власниками своїх будівель. Тепер вони подають заявки на зелене фінансування. І це не лише сприяє екологічному добробуту. А ще істотно зменшує рахунок за комунальні послуги.

Додають: зміни у власній оселі залежать тільки від ініціативи самих мешканців. В Україні лише 25% будинків мають ОСББ. Тож решту охочих стати незалежними співвласниками багатоквартирних будинків міжнародні партнери закликають до співпраці. Гроші, кажуть, є.