У Києві мешканці хрущовки створили ОСББ, фінансово допомагають швейцарці [ Редактировать ]
Жити з комфортом і теплом в Україні можливо. Навіть якщо це стара "хрущовка". У цьому запевняють мешканці будинку, які створили ОСББ в Києві. Туди навідалися... швейцарці. Вони вже понад 10 років допомагають громадам грошима і сьогодні перевіряли, чи ефективно використовують їхні кошти.
Чи відчутні зміни в оселях? Наші кореспонденти все бачили на власні очі.
-Чому ми повинні платити і жити ось в таких умовах? Ми не згідні з цим, щоб ми жили в ось таких умовах.
Це один зі столичний спальних районів. Будинок з фасаду нічим не відрізняється від тисячі інших. Проте в середині - справжнісіньке пекло для мешканців.
Людмила, мешканка аварійного будинку:
Сколько живём, во-первых, здесь не было двери. Дверь уже поставили местные жители. У нас тут ночевали бомжи - метро центральные улицы.
Людмила - переселенка з Донбасу. В цьому будинку живе 5-й рік. І 5-й рік буквально мучиться. Їй важко ходити, а ліфт практично ніколи не працює.
Людмила, мешканка аварійного будинку:
Вот сижу жду, идут ребята и они меня… уже поднимаюсь до лифта на лифту поднялась, там меня встречают.
А ще протікає дах. Тож мешканці останніх поверхів є заручниками погоди. Проблема також зі сміттям. До єдиного бака біля будинку відходи зносять звідусіль. Зробити своє життя комфортнішим і вирішити комунальні проблеми люди не раз хотіли, створивши ОСББ. Утім, не назбирали й половини голосів. Цей будинок - за двісті метрів звідси. І тут картина зовсім інша.
Олена Свінтозельська, голова ОСББ "Київенерго":
Когда я побегала, повключала вручную автоматику, которая естественно не работала, я задумалась - как бы мне все это модернизировать и облегчить себе труд.
Це Олена Свінтозельська. Вона мешкає в цьому будинку і є головою ОСББ. Уже понад десять років. І за цей час багатоповерхівка змінилася до невпізнаваності. Типова радянська "коробка" стала окрасою району. Та прикладом енергоощадності. Тут зробили ремонти, утеплили фасад і створили індивідуальний теплопункт.
Василь Богайчик, кореспондент:
Це приміщення мешканці називають бойлерною. Раніше його розділили навпіл, і тепер за цією стіною вільні квадратні метри здають в оренду бізнесу. Всю автоматику модернізували, і платіжки на тепло стали тепер на 30 відсотків меншими.
ОСББ отримало кілька "теплих" кредитів. Узяло участь у міській програмі співфінансування 70 на 30. Кажуть - це справді вигідно: тридцять відсотків коштів збирають мешканці, сімдесят - надає міський бюджет. Крім того, будинок ще й заробляє гроші. Вільні приміщення котельні здають в оренду.
Олена Свінтозельська, голова ОСББ "Київенерго":
У нас жильцы его изначально построили. Поэтому они всегда его содержали самостоятельно. Нам никто его никогда не ремонтировал.
Крім того, під дахом облаштували спортзал і кінотеатр. Сьогодні подивитися на прогресивний будинок приїхали і швейцарці. Вони вже понад 10 років дають гроші Україні. Кажуть, результатом задоволені. Зміни справді відчутні.
Массімо Блох, програмний менеджер, департамент з розвитку приватного сектору, SECO Швейцарська конфедерація:
Завдяки цим зусиллям ОСББ стали власниками своїх будівель. Тепер вони подають заявки на зелене фінансування. І це не лише сприяє екологічному добробуту. А ще істотно зменшує рахунок за комунальні послуги.
Додають: зміни у власній оселі залежать тільки від ініціативи самих мешканців. В Україні лише 25% будинків мають ОСББ. Тож решту охочих стати незалежними співвласниками багатоквартирних будинків міжнародні партнери закликають до співпраці. Гроші, кажуть, є.
по теме
Серед недужих чимало покинутих людей. Грошей на них держава не виділяє, немає ресурсів і у місцевих громад.
Що буде з лікарнею, коли резерви закінчаться, медики бояться навіть уявити. Розраховувати на Нацслужбу здоров'я вже не доводиться.
Профільна комісія знайшла порушення, і НСЗУ розірвала з лікарнею договір. Та чи справді медики винні?
Оскароносний режисер, автор однієї з найкасовіших в історії саг "Володар перстнів" і затятий фанат "бітлів", випускає документальну стрічку про гурт, який без перебільшення здійснив музичну революцію.
Соединенные Штаты продолжат вводить санкции против российского газопровода "Северный поток-2"