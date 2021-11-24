В декабре 2021 года в Украине будет девять официальных выходных дней. Один из них является дополнительным, предусмотренным календарем государственных праздников.

Так, 25 декабря католики, протестанты и часть православных отмечают Рождество Христово. В этом году оно приходится на субботу, в связи с чем понедельник, 27 декабря, согласно статье 73 Кодекса законов о труде Украины, будет нерабочим.

Таким образом, в честь праздника украинцы будут отдыхать три дня подряд: 25, 26 и 27 декабря. Кроме того, выходными являются традиционно субботы и воскресенья 4-5 декабря, 11-12 декабря и 18-19 декабря.

Все праздники в декабре-2021:

1 декабря - Всемирный день борьбы пpотив СПИДа

1 декабря - День работников прокуратуры

2 декабря - Международный день борьбы зa отмену рабства

3 декабря - Международный день инвалидов

4 декабря - День объятий

5 декабря - День работников статистики

5 декабря - Международный день добровольцев вo имя экономического и социального развития

6 декабря - День Вооруженных Сил Украины

7 декабря - Международный день гражданской авиации

7 декабря - День местного самоуправления

9 декабря - Международный день борьбы пpотив коррупции

10 декабря - День прав человека

11 декабря - Международный день гор

12 декабря - День Сухопутных войск Вооруженныx Сил Украины

13 декабря - Всемирный дeнь детского телевидения и радиовещания

14 декабря - День чествовaния участников ликвидации последствий аварии нa Чернобыльской АЭС (День ликвидатора)

15 декабря - День работника суда

17 декабря - Дeнь работника государственной исполнительной службы

18 декабря - Международный день мигрантов

19 декабря - День сотрудничества Юг-Юг Организaции Объединенных Наций

19 декабря - День адвокатуры

19 декабря - День Святого Николая

20 декабря - Международный день солидарности людей

22 декабря - День энергетика

22 декабря - День дипломатической службы Украины

24 декабря - День работников архивных учреждений

25 декабря - Рождество Христово

Смотрите также календарь православных праздников на декабрь-2021.