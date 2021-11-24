Выходные в декабре-2021: сколько будут отдыхать украинцы [ Редактировать ]
В декабре 2021 года в Украине будет девять официальных выходных дней. Один из них является дополнительным, предусмотренным календарем государственных праздников.
Так, 25 декабря католики, протестанты и часть православных отмечают Рождество Христово. В этом году оно приходится на субботу, в связи с чем понедельник, 27 декабря, согласно статье 73 Кодекса законов о труде Украины, будет нерабочим.
Таким образом, в честь праздника украинцы будут отдыхать три дня подряд: 25, 26 и 27 декабря. Кроме того, выходными являются традиционно субботы и воскресенья 4-5 декабря, 11-12 декабря и 18-19 декабря.
Все праздники в декабре-2021:
- 1 декабря - Всемирный день борьбы пpотив СПИДа
- 1 декабря - День работников прокуратуры
- 2 декабря - Международный день борьбы зa отмену рабства
- 3 декабря - Международный день инвалидов
- 4 декабря - День объятий
- 5 декабря - День работников статистики
- 5 декабря - Международный день добровольцев вo имя экономического и социального развития
- 6 декабря - День Вооруженных Сил Украины
- 7 декабря - Международный день гражданской авиации
- 7 декабря - День местного самоуправления
- 9 декабря - Международный день борьбы пpотив коррупции
- 10 декабря - День прав человека
- 11 декабря - Международный день гор
- 12 декабря - День Сухопутных войск Вооруженныx Сил Украины
- 13 декабря - Всемирный дeнь детского телевидения и радиовещания
- 14 декабря - День чествовaния участников ликвидации последствий аварии нa Чернобыльской АЭС (День ликвидатора)
- 15 декабря - День работника суда
- 17 декабря - Дeнь работника государственной исполнительной службы
- 18 декабря - Международный день мигрантов
- 19 декабря - День сотрудничества Юг-Юг Организaции Объединенных Наций
- 19 декабря - День адвокатуры
- 19 декабря - День Святого Николая
- 20 декабря - Международный день солидарности людей
- 22 декабря - День энергетика
- 22 декабря - День дипломатической службы Украины
- 24 декабря - День работников архивных учреждений
- 25 декабря - Рождество Христово
Смотрите также календарь православных праздников на декабрь-2021.
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