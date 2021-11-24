За Труханова внесли 30 млн грн застави [ Редактировать ]
30 мільйонів гривень за свободу. Таку заставу внесли за очільника Одеси Геннадія Труханова. Гроші переказали напередодні ввечері.
Нагадаю, САП та НАБУ підозрюють Труханова у зловживаннях на 700 мільйонів гривень. Йдеться про земельні оборудки та забудову Одеси. Загалом у цій справі проходять 16 підозрюваних.
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