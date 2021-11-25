COVID-19 в Україні: зафіксували майже 17 тисяч нових випадків за добу [ Редактировать ]
Майже 17 тисяч нових випадків коронавірусу зафіксували в Україні минулої доби. 628 людей померло, майже 27 тисяч одужало. Найбільше інфікувань у Києві, у Запорізькій та Львівській областях.
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