COVID-19 в Україні: понад 600 людей померло минулої доби [ Редактировать ]
Майже 17 тисяч нових випадків коронавірусу зафіксували в Україні минулої доби. Понад шістсот людей померло, майже 27 тисяч одужало. Найбільше інфікувань у Києві, Запорізькій та Львівській областях.
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