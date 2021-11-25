У Росії сталася масштабна аварія на шахті [ Редактировать ]
Щонайменше 11-ро гірників загинули під час аварії на шахті у Кемеровській області Росії.
Інцидент стався в місті Білово. На шахті виникло задимлення на глибині 250 метрів. За даними місцевих ЗМІ, у вентиляційному штреку міг статися вибух. За іншою версію, загорівся вугільний пил.
На момент аварії під землею працювали 285 шахтарів, частина самостійно піднялися на поверхню, понад 40 з них постраждали. Заблоковані ще щонайменше 46 гірників. Триває рятувальна операція.
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За даними місцевих ЗМІ, у вентиляційному штреку міг статися вибух. За іншою версію - загорівся вугільний пил. На момент аварії під землею працювали 285 шахтарів.
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