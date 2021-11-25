Автомобиль полностью раздавлен: на въезде в Харьков произошло масштабное ДТП [ Редактировать ]
В четверг, 25 ноября, на въезде в Харьков произошло масштабное ДТП с участием двух грузовиков и трех легковых автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.
Сообщение об аварии поступило в 18: 25. Полиция выясняет обстоятельства.
По предварительным данным в ДТП попали три легковых автомобиля и два грузовика, один из которых раздавил такси.
Есть погибшие, однако их количество пока неизвестно.
На месте работают сотрудники следственно-оперативной группы и спасатели.
Напомним, что под Киевом пьяная автоледи устроила масштабное ДТП.
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