В четверг, 25 ноября, на въезде в Харьков произошло масштабное ДТП с участием двух грузовиков и трех легковых автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Сообщение об аварии поступило в 18: 25. Полиция выясняет обстоятельства.

По предварительным данным в ДТП попали три легковых автомобиля и два грузовика, один из которых раздавил такси.

Есть погибшие, однако их количество пока неизвестно.

На месте работают сотрудники следственно-оперативной группы и спасатели.

Напомним, что под Киевом пьяная автоледи устроила масштабное ДТП.