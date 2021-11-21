В городе Вешневое, который находится в Киевской области, женщина, находясь в нетрезвом состоянии за рулем, устроила двойное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает портал "Киев-Оперативный".

Таким образом, страшный инцидент произошел на улице Киевской. Сначала водитель Mazda не справилась с управлением и вырезалась в грузовик, а затем отлетела в маршрутное такси.

Отмечается, что по предварительным данным, пострадавших в результате аварии нет. На месте происшествия работают правоохранители.

Читайте также, в городе Луцк водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил насмерть на тротуаре мужчину. Согласно данным правоохранителей, за рулем Mazda 6 находился 23-летний местный житель, он не справился с управлением и выехал на тротуар.

Кроме того, в Гороховском районе, который находится в Волынской области, водитель, находясь в нетрезвом состоянии, сбил детей. Согласно данным следствия, автомобиль Renault Megan Scienic находился под управлением 42-летнего местного жителя.