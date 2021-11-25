В четверг, 25 ноября, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о том, что Совет национальной безопасности и обороны продолжает анализировать ситуацию относительно возможного вторжения России в Украину в начале 2022 года. Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов.

По его словам, мир понял, что Путин и дальше продолжает обострять ситуацию.

Данилов прокомментировал слова руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова о нападении России на Украину в конце января - начале февраля 2022 года.

Мы анализируем все. Для нас нет никакой новости. Мы не видим тех угроз о которых говорит Буданов на 15 января. Нет сомнения, что Путин не снимает с повестки дня вопрос уничтожения нашей страны. Ничего не поменялось.

Данилов также отметил, что мир давно понял мотивы президента России в отношении Украины.

Но мир понял, что происходит. Маски все сняты.

Ранее в НАТО отреагировали на действия России у границ Украины.

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