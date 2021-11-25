Возможного вторжения России в Украину: Данилов сделал заявление [ Редактировать ]
В четверг, 25 ноября, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о том, что Совет национальной безопасности и обороны продолжает анализировать ситуацию относительно возможного вторжения России в Украину в начале 2022 года. Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов.
По его словам, мир понял, что Путин и дальше продолжает обострять ситуацию.
Данилов прокомментировал слова руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова о нападении России на Украину в конце января - начале февраля 2022 года.
Мы анализируем все. Для нас нет никакой новости. Мы не видим тех угроз о которых говорит Буданов на 15 января. Нет сомнения, что Путин не снимает с повестки дня вопрос уничтожения нашей страны. Ничего не поменялось.
Данилов также отметил, что мир давно понял мотивы президента России в отношении Украины.
Но мир понял, что происходит. Маски все сняты.
Ранее в НАТО отреагировали на действия России у границ Украины.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В понедельник, 22 ноября, в России заявили, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден обсудят Украину
В среду, 10 ноября, в ходе заседания СНБО был рассмотрен ряд вопросов
В среду, 10 ноября, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины утвердил новые санкции
В четверг, 25 ноября, президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главой Европейского совета Шарлем Мишелем ситуацию на Донбассе
В четверг, 25 ноября, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель