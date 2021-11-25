В случае полномасштабного вторжения России украинская сторона будет защищаться всеми средствами, которые есть в наличии. Но на сегодня все усилия направлены на сдерживание Москвы от агрессии. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на закрытой онлайн-дискуссии с экспертами ведущих французских аналитических центров в сфере внешней политики и журналистами ключевых французских изданий заявил, что все усилия Украины и партнеров направлены на сдерживание России от дальнейших агрессивных действий.

В то же время он заверил: ни у кого не должно возникать сомнений, что в случае нового этапа полномасштабной агрессии России против нашего государства Украина будет защищаться всеми имеющимися средствами.

Ранее в НАТО отреагировали на действия России у границ Украины.

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